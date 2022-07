Armastatud F1-sõitja: ma tahan, et kuuleksite seda minult

Austraallase tuleviku ümber on viimasel ajal olnud palju spekulatsioone, millele viskas õli tulle ka McLaren, kui nende tegevjuht Zak Brown märkis, et Ricciardo lepingus on klauslid, mis võimaldavad lepingu varem lõpetada. Sõitja kontraht võistkonnaga kehtib 2023. aasta lõpuni.

Ricciardo ütles sotsiaalmeediasse läkitatud postituses: «On olnud palju kuulujutte seoses minu tulevikuga vormel 1-s, kuid tahan, et kuuleksite seda minult. Olen järgmise aasta lõpuni McLareni jaoks pühendunud ega jaluta F1-sarjast minema.

Muidugi, teekond [McLarenis] pole alati olnud lihtne, aga kes seda tahakski! Näen koos tiimiga ropult vaeva, et autoga sinasõbraks saada ja aidata see võistlejaterivi etteotsa, kus on selle koht. Tahan seda rohkem kui kunagi varem.»

33-aastane maakera kuklapoolelt pärit vormelisõitja on F1-sarja üks armastatumaid mehi ning seda suuresti tänu pealtnäha lakkamatule naeratusele ja huumorimeelele. Samas on tõsi ka see, et viimased hooajad on Ricciardole olnud rasked.

Tema parimad ajad olid Red Bulliga, kelle ridades võitis Ricciardo seitse GPd ja lõpetas kahel hooajal F1-sarja üldarvestuses kolmandana. 2019. aastaks lahkus ta Renault'sse, kus debüüthooaeg oli sisuliselt täiesti kohutav. 2020. aasta oli juba märksa parem, sest ta lõpetas viiendana.

Sellest hoolimata otsustas Ricciardo taas tiimi vahetada, liitudes McLareniga, kus ta on aga selgelt jäänud noorema meeskonnakaaslase Lando Norrise varju. Tõsi, ühe GP on austraallane McLareniga võitnud, lõpetades mullu Monzas koos Norrisega esimese ja teisena.