Prantsusmaa kodustas maailma ühe parema korvpalluri, aga kõik pole nii roosiline, nagu paistab

Prantsusmaa tegi otsuse tegelikult 4. juulil, aga nagu sealne korvpalliportaal Bebasket märkis, peideti Embiidi nimi tuhandete tundmatute sekka, mistõttu võttis info avastamine aega. Kamerunist pärit korvpallur sai uue passi välismaalasena, kelle kodustamine on Prantsusmaa huvides.

See tähendab vaid üht: enam pole ühtegi seaduslikku takistust, et 28-aastane keskmängija saaks Prantsusmaad esindada. Kameruni eest pole ta kordagi väljakule jooksnud, kuigi teda on meelitatud küll.