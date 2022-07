Aava Rally Estonia võimalikust muutusest: ilmselt saan korralduse tuumiktiimilt selle avalduse eest korraliku maksahaagi, aga...

Homme algav Rally Estonia toimub tänavu 12. korda ning kuulub kolmandat aastat järjest MM-kalendrisse. WRC-etapp Eestis näis 2010. aastal rallisõbra jaoks täitmatu soovunelmana, kuid Urmo Aava koos Tarmo Hõbe ja Silver Kütiga on muutnud selle reaalsuseks. Mis saab Rally Estoniast järgmistel aastatel? Kas jätkatakse MM-sarjas? Kuhu on suurvõistlusel veel areneda ning millised on tulevikuplaanid?