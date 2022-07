VIDEO ⟩ Kontaveit istub Rally Estonia testikatsel Tänaku kõrvale

Mõistagi pole tegemist esimese kõrvalsõiduga autoralli MM-sarjas, kuid tõsi on ka see, et kuigi tihti neid ei tehta. Rally Estonia dokumente sirvides leiab, et Tänakule anti luba promosõiduks, aga esmalt tuleb tal oma kaardilugeja Martin Järveojaga testikatse läbida vähemalt kolm korda.