Muinasjutuline pakkumine! Ronaldot püütakse ulmesummaga meelitada Araabiasse

Portugali meediakanalid TVI ja CNN Portugal teatasid, et üks Saudi Araabia klubi on teinud Ronaldole muinasjutulise pakkumise. Summad on tõepoolest muljetavaldavad: 30 miljonit eurot üleminekutasu Unitedile, 20 miljonit agentidele ning... kaheaastase lepingu eest 250 miljonit eurot Ronaldole! Jah, 125 miljonit aastas.