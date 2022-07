Midagi uut: autobussitehas Venemaal andis korvpalliliiga NBA kohtusse!

Lugu on nõnda kurioosne, et ka sellest kirjutanud portaal sports.ru lisas pealkirja küsimuse: «Mis üldse toimub?»

Nimelt pöördus paarikümne aasta eest GAZ grupiga (GAZ on NSV Liidu ajast tuntud kui sõiduautode Volga tootja) liidetud Kurgani tehase bussidel kasutatav kaubamärk KAVZ. Pikal sotsialismist kapitalismi sammumise teel avastas tehas, et ei saa seda kaubamärki Venemaal registreerida. Põhjuseks oli asjaolu, et juba oli registreeritud NBA klubi Cleveland Cavaliers lühendina kasutatav CAVS, mis Venemaal kõlab täpselt samamoodi nagu KAVZ.