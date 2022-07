Virves loodab Rally Estonial vältida möödunud aasta ebaõnne ja sekkuda kõrgesse mängu

Virves loodab, et tänavu õnnestub tal ralli kõvasti paremini kui mullu. Eelmisel aastal ajas üks probleem teist taga ja lõpuks oma kiirust saarlasel korralikult näidata ei õnnestunudki. «Sellist asja lubada ei saa, mis eelmisel aastal oli,» tunnistas Virves Postimehele antud intervjuus.

Tagatipuks õnnestus tal möödunud aastal paar korda ka trahvi saada ja nii tuli taskut mõnetuhande euro võrra kergitada. Kas tänavu on Virves selles osas hoolsam? «Need on sellised asjad, et tead reegleid, aga võistluse käigus kipuvad nö ära ununema,» vastas ta.