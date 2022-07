VIDEO ⟩ Tänak viis Kontaveidi oma ralliautoga sõitma: ma ei hoidnud hinge kinni, ei tahtnud karjuda lihtsalt terve tee

Kaadrilugeja ametit Kontaveit seekord ei täitnud, sest nagu ta sõidueelses intervjuus ütles, pole see just tema tugevaim külg. Küll aga oli tavapärasest jutukam Tänak, kes Eesti esireketit aeg-ajalt hüpete kohta hoiatas.

«Noh, on kõik hästi? See on esimene väike hüpe. Nüüd on kaks hüpet. Nüüd pead rahvale lehvitama,» olid Tänaku repliigid lühikese testikatse ajal.