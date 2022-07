Järveoja kannab kodurallil kiivrit, millel on väga südamlik eesmärk

«Kas te nägite? Ah, et mida? Martin Järveoja ägedat kiivrit muidugi, millega ta mõni minut tagasi Rally Estonia testkatsele startis. Kiivri disain valmis Lastefondi joonistuskonkursi tulemusena ja selle autorid on Lukas ja Anar Tuuksam. Pärast ralli lõppu läheb see vinge kiiver oksjonile ja tulu annetab Martin Järveoja TÜK Lastefondile haruldaste haigustega laste ravi rahastamiseks,» seisis Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi Facebooki lehel.