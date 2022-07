Paide peatreener Voolaid pärast emotsionaalset eurovõitu: vaim võidab alati tehnika üle

«No eks me oleme see hooaeg kahjuks kaotusseisus mängimist palju harjutada saanud. Poisid on nii tublid, et müts maha kõigi ees. Mitte ainult Mihkli ees (Aksalu tõrjus viimase penalti). Kõik on vaimselt väga palju kasvanud viimaste nädalate jooksul. Mul on kõigi üle on hea meel,» rääkis Voolaid.

«Üks meie trumpidest on sellel hooajal olnud hea pink. Meil on tugevad kutid ja hea konkurents meeskonnas. Päris raske on valida algkoosseisu. Oleme ausad Tbilisi mängijad hakkasid väsima ka. Nad mängisid väga hea esimese poolaja, kontrollides täielikult mängu. Me olime jällegi teisel poolajal kaotusseisu jäädes külma peaga. Kannatasime ja ootasime õiged hetked ära ja saime, mis tahtsime,» rääkis Paide peatreener võidu toonud teguritest.

«On erinevaid teooriaid. Penaltid on minu arvates väga individuaalsed. Poistele rääkisime, et kui tulevad karikamängud, siis on vaja valmis olla. See, kes tahab, see harjutab, aga eraldi niimoodi nende jaoks me trenni ei tee. Mängijad peavad ise tunnetama. Nende päevade jooksul, kus me Tbilisiga mängisime me ei maininud kordagi penalteid ega ajanud kedagi harjutama. Pigem rääkisime sellest, kui tugevad me peame peas olema, sest lõpuks määrab ainult see. Viimane sõnum enne penalteid oligi see, et vaim võidab alati tehnika üle,» ütles üliõnnelik Voolaid.