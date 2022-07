Kunagi poksiringis Muhammad Aliga madistanud raskekaalu tšempionilt nõutakse 45 aasta taguste vägistamiste eest miljoneid

«Viimase kuue kuu jooksul on üritanud kaks naist minult ja mu perelt välja pressida miljoneid dollareid. Nad väidavad ekslikult, et ma väärkohtlesin neid seksuaalselt üle 45 aasta tagasi,» ütles 73-aastane Foreman TMZ Sportsile.

Endine poksija on kõik süüdistused tagasi lükanud ja on selgel arvamusel, et naised üritavad temalt lihtsalt raha välja pressida.