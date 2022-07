Eestis suurde rallimaailma tagasitulekut teinud sõitja langes koroonaviiruse ohvriks

«Kahjuks peame Rally Estonia katkestama. Me oleme muidugi löödud, aga muud valikut kahjuks pole. Tundsin ennast juba eile õhtul halvasti, kuid sain korooonatestidele negatiivsed tulemused. Täna hommikul oli enesetunne endiselt kehva ja ma ei suutnud sõitmisele üldse keskenduda. Lõunasel teeninduspausil tegin veel ühe koroonatesti ja see osutus positiivseks. Nüüd oleme pidanud järgima kehtestatuid koroonaprotokolle, mis selle haiguse puhul tähendab rallilt lahkumist. Suur tänu Hyundai NZ tiimile, et te suutsite olukorda mõista. Ajastus on uskumatult halb, sest meil on viimasel kahel aastal õnnestunud koroonaviirust vältida. Keskendume nüüd sellele, et kõik oleksid täiesti terved, et Soomes hästi sõita. Vabandan kõigi ees,» kirjutas Paddon oma Facebookis.