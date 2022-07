Paide euroedu kasvatab nende mängijate vastu huvi

2009. aastal Eesti meistrivõistlustel debüteerinud Paide on tõusnud väga kiiresti Maarjamaa paremate sekka. Kui Eestis teeniti mullu teist aastat järjest medal, siis tänavu mindi esmakordselt eurosarjas järgmisse ringi. Veskimäe ei varja, et sellised asjad teevad kogu klubi äärmiselt õnnelikuks.

«Viimase kümne aasta jooksul oleme kiirelt arenenud ja järjepidevalt kasvanud suuremaks. Kolmandal aastal eurosarjas esimesest ringist edasi saada on ikka väga hea. Eriti arvestades, et läksime Tbilisi Dinamo vastu autsaideritena. Olen õnnelik kõikide üle, kes on meie meeskonnaga seotud,» lausus Veskimäe Postimehele antud intervjuus.