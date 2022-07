Teispoolsusest Euroopa jalgpalli tippu: Eriksen liitus legendaarse klubiga

«Manchester United on eriline klubi ja ma ei jõua ära oodata, et nende eest mängima hakata. Mul on olnud privileeg mitmeid kordi Old Traffordil mängida, aga nüüd ma saan teha seda punases särgis ja see tunne on kindlasti eriline. Ma olen näinud Erik ten Hagi (Unitedi peatreener) tööd Amsterdami Ajaxis. Tean kui detailselt ja põhjalikult ten Hag ja tema meeskond oma tööd teevad. Ta on suurepärane treener. Mul on endiselt jalgpallis suured ambitsioonid. Tean, et suudan veel palju saavutada, ning see on ideaalne koht oma teekonna jätkamiseks,» kommenteeris Eriksen üleminekut.