Tänak keerulisest päevast: ei tea, kas see tuska valmistab, aga pettumust küll

«Viimane katse võtabki hästi päeva kokku,» sõnas Tänak Eesti ajakirjanikele. Nimelt kukkus tal seal esiklaasi puhuri toru paigast ja seetõttu läks esiklaas nii uduseks, et nähtavus oli sisuliselt null.

«Ei oska öelda, kas [see] tuska valmistab, aga pettumust [küll]. Eestis võiks vähemalt suuta kiiresti sõita ja kui siin ka ei suuda, siis on keeruline,» jätkas ralliäss.

Hetkel ei osanud Tänak öelda, miks see toru sealt paigast kukkus, kuid kirjeldas, et see tuli ühendusest lahti ja klaasi peale enam ei puhunud. Kaardilugeja Martin Järveoja proovis seda küll jalaga paika lükata, aga see ei õnnestunud.

«Lõpuks oli ilm nii hull, et võib-olla oligi lihtsam, kui ei näinud, kuhu läksid,» lisas Tänak, kelle sõnul oli nähtavus hägusest esiklaasist viis kuni kümme meetrit. «Täitsa kinni õnneks ei läinud.»

Toru ära kukkumine oli taaskord tülikas probleem, mis võiks olla olemata. Näiteks eelmisel rallil Keenias murdus tal käigukang. «Asju võiks vähem juhtuda, aga õnneks täna juhtus nii hullu katse peal, et ma arvan, et selle pärast me liiga palju aega ei kaotanud,» tunnistas Tänak.

«Pigem on mure selle pärast, et saaks kuidagi tempo peale siis, kui klaas puhas ja näeb, kuhu minna. Hetkel isegi kui näeks, siis kiirust ikka ei oleks,» ütles ta.

Maarjamaa parima rallisõitja sõnul näeb kogu tiim vaeva, et asju paremaks saada, kuid lihtsalt see ei käi. «Leida rallil järgmist taset, seda niisama naljalt ei juhtu. Meil ei ole täna muud valikut, kui õppida, oma järeldused teha ja üritada leida variante, kuidas edasi liikuda. Teame, kus kiirus on, aga tuleb leida lahendused, kuidas asjad jooksma saavad,» seletas Tänak.

Kas homme võiks seis parem olla? «Ma iseenesest arvan, et homme on keerulisem. Pigem siledam ja rohkem üles-alla ning teada katsed. Täna need Peipsiääre katsed olid natuke tehnilisemda ja sai läbi põõsaste natuke siit-sealt aega näpistada. Aga homme on kindlasti keeruline.