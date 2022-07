Vihma abil liidriks tõusnud Rovanperä: ma teadsin, et sajab rohkem ja surusin natuke

Pärastlõunastel katsetel hakkas vihma sadama ja see oli vesi esimesena rajal olnud Rovanperä veskile. Tal õnnestus võtta kolm katsevõitu ja ilm keeras Evansile nii suure käru, et päeva lõpetas esimesena just noor soomlane. Ehk taas läks kõik nii, nagu Rovanperäl vaja. Tänakul läks viimasel katsel esiklaas uduseks ja sealt tuli omajagu kaotust. Rovanperäst jäi ta üheksa katse järel maha juba 44,3 sekundiga. Teisel kohal olev Evans kaotas päeva lõpuks liidrile 11,7 sekundiga.