PM OREGONIS ⟩ Vaid mõned tunnid enne starti USAsse jõudnud Keenia sprinter saatis MMil korda võimsa vägitüki

Esialgu pidanuks Omanyala võistluspaika jõudma (USA aja järgi) esmaspäeval, ent viisaga tekkisid ootamatud probleemid. Tempel õnnestus passi saada alles eile ehk päev enne eeljooksu algust. Võistluspaika Eugene'i jõudis ta kõigest mõni tund enne stardipauku.

Maailma hooaja edetabelis kolmandat kohta (9,85) hoidev Omanyala paigutati viimasesse, seitsmendasse eeljooksu. Pärast head starti muutus esitus kangeks, ent eesmärk sai täidetud: ta pääses kolmandana (10,10) poolfinaali.

«Raskused ongi selleks, et neid ületada,» sõnas Omanyala muiates. «Jõudsin poolfinaali, see on kõige tähtsam. Vaatame, mis saab edasi. Homme olen kindlasti teravam.»

Aafrika rekordiomanik (9,77) oli üks paljudest, kel tekkis viisaga probleeme. Keenia alaliidu kinnitusel tasuti vajalik summa ära juba aprillis, ent sealne saatkond määras sportlastele viisaintervjuu aja alles 2024. aasta märtsiks. Nii mõnelgi kehvema CVga atleedil jäigi MMile sõitmata. Omanyala tahab toimunu seljataha jätta.

«Paistab, et kõik räägivad minust, loodetavasti on selleks hea põhjus. Tahan lihtsalt võistlustele keskenduda, muu ümbritsev pole oluline. Keha tundub praegu raske. Aga isegi, kui ma poleks eeljooksust edasi saanud, tasunuks teekond end ära. Tunnen, et mul on, mida pakkuda,» märkis 26-aastane sprinter.

Palju aega hingetõmbeks ei jää, sest juba homme õhtul peetakse nii 100 meetri poolfinaal kui ka finaal. Kaht jooksu jääb lahutama umbes 22 tundi.