Putin omistas Soome volletreenerile Venemaa kõrgeima riikliku ordeni

Alates 1994. aastast kasutusel olev Sõpruse orden on mõeldud välismaalastele, kes on teinud tööd, et Venemaa või venelaste elu parandada. Sammelvuo tüüris Tokyo olümpiamängudel Venemaa koondise hõbemedaliteni. Lisaks sellele võitis ta Venemaa koondisega 2019. aastal Maailmaliiga.