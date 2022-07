Venemaal vangis istuva korvpalluri koduklubi asus teda kohtus kaitsma

Ameeriklanna tiimikaaslane Jevgenia Beljakova ja klubi spordidirektor Maksim Rõabkov ütlesid oma tänastes tunnistustes, et Griner on olnud kõigile eeskujuks nii korvpalliväljakul kui ka tavaelus, selle kuue aasta jooksul kui ta Venemaal mänginud on.

«Brittney on alati olnud väga hea tiimikaaslane. Minu roll on siin täna teda toetada. Me igatseme teda väga. Mul on hea meel teda näha ja ma loodan, et see kohtuprotsess saab kiiresti läbi ja lõppeb tema jaoks positiivselt,» ütles Grineri tiimikaaslane Beljakova.