Rally Estonia punktikatse kolis oksahunnikute vahelt maaliliste järvede äärde. Tänada tuleb Tänakut

Kui muidu on Leigo järved tuntud nendel peetava järvemuusika festivali pärast, siis juba mitmeid aastaid on võõrustatud ka rallimehi. Tänavu astuti samm edasi ning lisaks katsetele võõrustatakse ka lõpupoodiumit.

Samas ei tähenda see, et Leigo turismitalu pererahvas ise selle pärast rohkem vaeva peavad nägema. Talu perenaine Reni Tamm sõnas, et korraldajad teevad kogu töö ära. Ralli mõjutab neid vaid sellega, et vahetult enne võistlust ja võistluse ajal on liikumine keerulisem.