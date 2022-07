Esikolmikusse kerkinud Virves: juhtuda võib kõike ja kõigil, tasub tempot peal hoida

Juunioride WRC-sarjas sõitev Robert Virves ja rootslannast kaardilugeja Julia Thulin on Rally Estonial enne viimast võistluspäeva kolmandal kohal. Reedel eelviimasel katsel vasakut tagumist ratas vigastanud Virves ütles, et see olukord jääb teda kummitama, kuid pühapäeval on pikk võistluspäev ja juhtuda võib veel kõike.