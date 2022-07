PM OREGONIS ⟩ Uskumatu MM-debüüdi teinud 17-aastane Bruus: olen šokis!

USAs Eugene'is peetaval suurvõistlusel ületas Bruus järjepanu avakatsel 1.75, 1.81, 1.86 ja 1.90. Esimene libastumine tuli 1.93 peal, ent siis alistus ka see kõrgus, mis tähistab nii isiklikku, Eesti U18 kui ka U20 rekordit.

«Ma olen šokis! Mis just juhtus...» kirjeldas andekas sportlane esimesi emotsioone. «Kõik läks väga hästi. Esiteks oli hoojooks palju parem kui tavaliselt, polnud passiivne. See andis väga palju enesekindlus, et võiks tulla hea võistlus, ja miks mitte finaali saada.»