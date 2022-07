Endine WADA president tuli lagedale šokeeriva avaldusega: venelased üritasid mind mürgitada

«Ühel päeval tulid viis Suurbritannia julgeolekutöötajat minu Bridge of Weiris, mis on Glasgow'st veidi läänes, asuvasse koju, et kontrollida kogu mu varustust – lauaarvutit, sülearvutit, iPadi ja mobiiltelefoni – ning teha minuga lisaks kahetunnine intervjuu,» sõnas Reedie oma raamatus «Delivering London's Olympic Dream: A Long Life in Sport».