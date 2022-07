President Karis õnnitles Rally Estonia raames Eesti meistrivõistluste parimaid

EMV7 võitnud Romet Jürgenson / Siim Oja (Honda Civic Type-R) said üldarvestuse 12. aja. Jürgensonile oli Rally Estonia kolmandaks rallistardiks. «Esimesel võistlusel Raplas oli sõit väga toores, teisel, Liepaja rallil oli aru saada, et potentsiaali on,» lausus Jürgenson. «Rally Estonia esimene metsakatse tuli reedel hästi välja, saavutasime hea rütmi ja ka edu rivaalidega. Laupäev oli pigem hoidmine, üritasime sama tempot sõita, mille reedel saavutada suutsime.»