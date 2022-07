Poola kullamasin sihib legendaarse Bubka müstilist rekordit

Fajdek suutis vastu kõiki ootusi alistada enda kaasmaalase Wojciech Nowicki ja võita viiendat korda vasaraheites MM-tiitli. Tema parimal katsel lendas varas lausa 81,98 m kaugusele. See tähendas ka maailma hooaja tippmarki.

Viienda järjestikuse MM-tiitliga on Fajdek väga lähedal legendaarse Serhi Bubka vägevale rekordile. Nimelt võitis Ukraina teivashüppaja aastatel 1983-1997 kuus järjestikust MM-tiitlit. Poolakal on eesmärk see rekord endale võtta.