Eesti vollepaar tõusis MK-etapil poodiumile

Finaalis on meie paari vastaseks Ameerika Ühendriikide duo Madelyne Anderson ja Molly Turner, kes alustasid turniiri kvalifikatsioonist. Avageim kuulus kindlalt 21:11 resultaadiga Andersonile ja Turnerile. Teine geim osutus tasavägisemaks, kuid ka see läks vastastele, kes teenisid 21:18 geimivõiduga turniirivõidu. Tulemused on nähtavad SIIN.