Meedia: Unitedist lahkuv Ronaldo valis endale järgmise peatuspaiga

Juba pikemat aega sahistatakse, et 37-aastane portugallane soovib oma praegusest koduklubist Manchester Unitedist jalga lasta. Nõnda ongi Ronaldo agent Jorge Mendes klienti turul erinevatele klubidele – Madridi Real, Juventus, Müncheni Bayern, Pariisi Saint-Germain, Londoni Chelsea – pakkumas käinud, kuid saanud järjest eitavaid vastuseid.

Nüüd kirjutab Hispaania väljaanne Diario AS, et portugallane on üleminekusaagas ohjad enda kätte haaranud ning käinud rääkimas Madridi Atletico peatreeneri Diego Simeonega.