KOLUMN ⟩ Meenutagem Fred Kudu legendaarseid õpetussõnu – sportlasega tuleb alati rääkida!

Mees oli täielikult endast väljas ja masenduses, läks enda asjade juurde, võttis käterätiku, peitis pea sellesse, istus pingile ja hoidis peast kahe käega kinni. Meie ees istunud Fred Kudu tõusis, läks mõtlikult ja aeglaselt Tolmatšovi juurde ning istus tema kõrvale pingile. Algul Kudu lihtsalt istus Tolmatšovi kõrval, siis pani käe tolle õlale ja hakkas rahulikult midagi rääkima. Tolmatšov vaatas Kudule otsa, kuulas, aeg-ajalt noogutas. Silmnähtavalt oli näha, et ta hakkas rahunema.

Meie, kes seal enamuses olime siis veel noored treenerid, nägime vahetult ja lähedalt pealt, kuidas professionaal lähenes olukorrale ja seda lahendas. Ma ei mäleta mis võistlus see oli, ei mäleta, kes ja kui palju teivast hüppas, ehkki just seda vaatamas olime, aga see olukord Kudu-Tolmatšov on sööbinud mällu ja jäänud silme ette, nagu oleks juhtunud alles hiljuti.

Hiljem töötasin 17 aastat koos Kudu edukaima õpilase Rein Aunaga, algul Tallinna Kalevi Kergejõustikukoolis ja hiljem Tööjõureservides. Kord vestluse käigus tuli see teema jutuks. Ütlesin Aunale, millise sügava mulje oli Kudu tegutsemine mulle tookord jätnud. Aun lausus, et selle koha pealt tuleb Bossile (nii kutsusid Kudut kõik tema õpilased) igati au anda, see oli olnud Bossi kreedo.

Nii oli toiminud ta ise, ning oma õpilastele, kellest paljud töötasid hiljem treenerina, oli ta alati rõhutanud, et kui sportlasel midagi juhtub, kas vigastus või mõni suuremat sorti altminek, tuleb selle sportlasega kohe ja alati rääkida. Alati! Sportlast ei tohi oma probleemiga kunagi üksi jätta!

Hiljem elasin mõnda aega Soomes. Hommikuti jooksmas käies möödusin Helsingi lähedal mererannas plakatist, kuhu oli kirjutatud: «Pienet asiat ovat isoja asioita». Alati, kui sellest mööda jooksin, tuli see Kudu-Tolmatšovi lugu meelde. Kui algul võibki tunduda, et tegemist on väikese asjaga, siis tegelikult on see ikkagi SUUR ASI.