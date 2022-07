ÜLEVAADE ⟩ Miks ei taha keegi Cristiano Ronaldot?

Läbi aegade üheks parimaks jalgpalluriks peetav Ronaldo teatas tänavu, et soovib oma praegusest koduklubist Manchester Unitedist lahkuda. Põhjus on väga lihtne. United ei mängi tuleval hooajal Euroopa tugevaimas klubisarjas, UEFA Meistrite liigas, aga portugallane soovib just seal ennast veel proovile panna. Nõnda teataski Ronaldo juba juuni alguses, et on avatud pakkumistele.