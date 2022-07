BLOGI ⟩ Oregoni MMi 5. päev: Eesti rekordit korranud Bruus lõpetas debüüdi kõrge 7. kohaga! Nukrale Mägile 8. koht

Eesti koondise senise MMi suurima üllatuse sepistas debüüdil finaali jõudnud Bruus. 17-aastane eestlanna viis kvalifikatsioonis isikliku rekordi 1.93 peale ja sellest piisas varuga, et tosina parema sekka mahtuda.

«Ma olen šokis! Mis just juhtus...» kirjeldas andekas sportlane esimesi emotsioone pärast eelvõistlust. «Kõik läks väga hästi. Esiteks oli hoojooks palju parem kui tavaliselt, polnud passiivne. See andis väga palju enesekindlust, et võiks tulla hea võistlus, ja miks mitte finaali saada.»