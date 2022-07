Venemaa esireket teatas, et on lesbi: kapis elamine on võimatu

Vestluses blogija Vitali Kravtšenkoga tunnustas Kasatkina Venemaa jalgpallinaiskonna ja Espanyoli ründajat Nadežda Karpovat, kes teatas hiljuti et on lesbi. «Minu lugupidamine Nadja Karpovale, tubli tüdruk. Mul oli hea meel tema üle, aga ka teiste inimeste pärast, eriti tüdrukute üle, kes seda teadma pidid. See on neile kindlasti jõudu andnud, neid toetanud,» vahendas Kasatkinat Tennis Worldile.

Kravtšenko küsis Kasatkinalt otse, kas ta on tüdruksõbraga suhtes, Kasatkina vastas jaatavalt. «Jah, (mul on praegu tüdruksõber – toim.),» tunnistas Kasatkina, kes on praegu kõrgeima asetusega Venemaa naismängija. Ta andis mõista, et tundis pärast väljatulekut kergendust ja rahu.

«Kapis elamine on võimatu, vähemalt mitte pikemas perspektiivis. See on liiga raske. Mõtled sellest koguaed, kuni otsustad välja tulla. Muidugi on inimese otsustada, kuidas seda teha ja kui palju rääkida. Ainus, mis loeb, on rahus elamine iseendaga ja p*rsse kõik teised,» selgitas Kasatkina.