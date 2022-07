Endine tippsportlane suri kõigest 40-aastaselt, põhjuseks ilmselt ekstreemne seksmäng

Politsei ütles, et nende hinnangul on kõige tõenäolisem, et Bibey sai terviserikke seksmängu ajal, kuid samas ei välista nad ka koduvägivalda. Lisaks viiakse läbi testid, et teha kindlaks, kas narkootikumid, Viagra või mõned muud ained võisid olla endise tippsportlase surmaga surmaga seotud.