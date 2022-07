PM OREGONIS ⟩ Sõja eest põgenenud ukrainlane võitis MM-medali: võtsin kaasa vaid ühe koti. Nüüd pean perele elukoha otsima

«Mu võistlus kujunes väga stressirohkeks. Ma ei tea, miks nii närvis olin. Ehk sellepärast, et see oli mu esimene MM-finaal Aga ma ei tundnud nii isegi olümpiafinaalis,» arutles 34-aastane Protsenko võistluse järel.

«Võtsin kaasa vaid ühe koti. See on kõik, mis mul on. Mul pole isegi Euroopas baasi. Eugene'ist lahkudes peaksin otsima kohta, kus saame perega elada, ja kus saaksin treeningutega jätkata. Olukord on kohutav.»