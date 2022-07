Ukraina klubi nõuab FIFAlt ülekohtu eest 50 miljonit eurot

The Athletic on paljastanud, et alates 1992. aastast ehk Nõukogude Liidu iseseisvusjärgsel ajal 13 korda Ukraina meistritiitli võitnud Šahtar esitas juulis dokumendid Šveitsi spordiarbitraažikohtu (CAS) peadirektorile Matthieu Reebile. Regulaarselt Meistrite liigas võistelnud klubi valmistub suuruseks kohtulahinguks Rahvusvahelise jalgpalliliiduga (FIFA).

Vaidlus põhineb 21. juunil välja kuulutatud FIFA otsusel, mille kohaselt on välismängijatel ja -treeneritel õigus peatada oma töölepingud Ukraina klubidega kuni 30. juunini 2023, välja arvatud juhul, kui mängija või treeneri ja nende klubi vahel jõuti kokkuleppele hiljemalt 30. juuniks sel aastal.

Šahtari puhul oli klubil kirjas 14 välismängijat. Klubi tuluvoogusid oli juba hävitanud Venemaa sissetung Ukrainasse ja seetõttu oli Šahtar kavatsenud oma välismängijad maha müüa, et saada tagasi elutähtsaid vahendeid nii klubi kaotuste katmiseks kui ka sõjale humanitaarabi andmiseks.

Lisaks, kuigi oli arusaam, et välismängijad ei soovi sõjatsooni mängima naasta, eeldas klubi, et suudab mängijate üleminekutasude osas läbi rääkida ja pidas aktiivseid läbirääkimisi mitme müügi osas. Ometi tähendas kohtuotsus, et Šahtaril oli müükid lõpetamiseks aega veidi üle nädala, samas kui ostuhuvilised klubid ja mängijate agendid teadsid, et võivad lihtsalt oodata 30. juunini ja saavad sellega vältida Ukraina klubile üleminekutasude maksmist.