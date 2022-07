Rally Estonial WRC-ajalugu teinud Virvese kaardilugeja: naine ja mees ralliautos on hea kooslus

Lõuna-Eesti teedel toimunud ralli oli Virvese ja Thulini jaoks teine ühine võistlus, esimene koostöö toimus eelmisel kuul Poola EM-etapil. 25-aastane rootslanna ütles intervjuus Postimehele, et tema siht on kaardilugejana jõuda WRC-klassi.

Kuni juunini oli Virves sõitnud Eesti kaardilugejatega ning inglise keelse legendi kasutusele võtmine oli tema jaoks midagi uut. Koostöö on aga klappinud ning see on väljendunud ka tulemustes. Rally Estonial võideti 17 kiiruskatset, mis on rekordiline, sest juunioride klassis püsis senine tippmark 2008. aastast Sébastien Ogier’ käes, kes oli neid Jordaania rallil võitnud 16.