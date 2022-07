Peep Pahvi juhendatav Keila korvpalliklubi astub sammu meistriliigasse

«Meil on põlvkond nooremapoolseid mängijaid, kellega koos on [liigasüsteemist] üles tuldud ja nad on selle võimaluse ära teeninud. Vaadates palju see maksma läheb, siis see lihtne otsus polnud, kuid kaalusime ja mõtlesime seda pikalt ning tõsiselt ja otsustasime sammu ikkagi ära teha,» jätkas juhendaja, kes tänas südamest ka Keila linna, kes omalt poolt õla alla pani.