Vahepealsed lootused kustusid: Jüri Vips jäi ikkagi Red Bulli abita

Kui 28. juunil andis Red Bull teada, et nad lõpetasid Vipsiga koostöö, siis nädal aega hiljem sõnas nende F1 tiimi pealik Christian Horner, et eestlane kuulub siiski endiselt nende juunioride programmi.

«Oleme temaga lepingu lõpetanud, see annab talle kindlasti aega järelemõtlemiseks. Aga igaüks väärib teist võimalust, kui ta suudab näidata, et on oma vigadest õppinud. Ta on noor mees, laps. Vaatamata lepingu katkestamisele jätkame tema toetamist vaimse tervise ja hariduse seisukohast. Loodetavasti tuleb see talle kasuks,» ütles Horner portaalile PA.

Nüüd aga näib, et vahepeal on oma karmi jala maha pannud Red Bulli sõitjate eest vastutav Marko, kes ütles möödunud nädalal, et nemad Vipsi enam ühelgi viisil ei toeta.

«Tahan ühe asja selgeks teha. Jüri Vips ei saa Red Bullilt enam mingisugust tuge. Oma tegude eest tuleb vastutada ja nii on meie koostöö lõpetatud,» vahendab portaal PlanetF1 tema Austria rahvusringhäälingule öeldut.

Küll andis Marko mõista, et temalgi on Vipsist kahju. «Loomulikult pole sõnad põhjuseks, miks peaks talendika sportlase karjääri lõpetama. Eriti olukorras, kus ta on vabandanud, kuid tegu on globaalsete trendidega,» sõnas austerlane.