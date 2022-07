Kalev/Cramo jätab kogenud tagamehe ka 11. hooajaks enda juurde

«Mul on hea meel jätkata Kalev/Cramos, kus uueks peatreeneriks on Heiko Rannula. Oleme nüüd paar aastat koondises ka kokku puutunud ning ootan väga temaga koostööd,» sõnas Dorbek uue hooaja eel.

Peatreener Heiko Rannula ootab koostööd Martiniga, sest tema silmis on tegemist väga kindla mängumehega. «Tahtsin meeskonda kogemust ja karakterit ning seda Martinil jagub, ta on võimeline kõrget tempot taluma ning treeningutel on ta suurepärane eeskuju meie noorematele mängijatele. Näen, et meil on võimalik Martini enesekindlust tõsta ning läbi selle aidata tal leida stabiilsus läbi hooaja,» sõnas peatreener.