PM OREGONIS ⟩ Rasmus Mägi MM-finaali rikkus ootamatu tervisemure: longe oli kogu aeg sees

«Eeljooksu ja poolfinaali järgselt tekkis tuharasse mingisugune aisting, millest me lõplikult jagu ei saanud. Mulle tundus, et täna oli longe kogu aeg sees. Miski ei funktsioneerinud täielikult. See oli põhiline põhjus, miks jooks mitmes mõttes ebaõnnestus,» selgitas tugevalt longates pressitsooni jõudnud Mägi.