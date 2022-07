M-Sport ihkab Breeni kõrvale ka teist tippsõitjat: see on raske, aga me peame proovima

De facto on M-Spordil selline mees Sebastien Loebi näol muidugi olemas, kuid kogenud prantslane on aktiivse rallikarjääri praeguseks juba ammu lõpetanud ning lööb kaasa vaid teatud etappidel.

Nõnda ongi Breen see, kel tuleb täita meeskonnas vanemsõitja rolli, sest ülejäänud M-Spordi roolikeerajad Pierre-Louis Loubet, Adrien Fourmaux ja Gus Greensmith on võrdlemisi «rohelised».

Sellest tulenevalt on iirlase õlgadel aga alati pinged, sest kui tema eksib, võib M-Sport kõrgetest kohtades suu praktiliselt automaatseelt puhtaks pühkida.

«See on alati halb, kui esisõitja katkestab või satub probleemide küüsi. Kui see juhtub, on meil raske poodiumite nimel heidelda,» leidis WRC kodulehele antud usutluses ka Millener.

Ideaalis sooviks meeskond tuua Breeni kõrvale ka teise tippsõitja, kuid Milleneri sõnul pole see rahaliselt hetkel võimalik. Samas pole nad mõtet maha matnud. «Mõtleme ideid, kuidas olukorda muuta, sest teame, et suudame tulemusi teha,» viitas tiimipealik Loebi võidule Monte Carlos. «Peame edasi püüdma ja lootma, et suudame leida vajaliku rahastuse.»

«Craig on selleks (poodimiheitluseks – toim.) võimeline, kuid esisõitjana paneb see tema õlgadele suured pinged. Ma ei näe hetkel varianti, kuidas leida rahastust teise sõitja jaoks, aga peame alati selle poole püüdlema,» jätkas Millener.

«Adrien, Pierre-Louis ja Gus alles õpivad. Mõistagi, pikas plaanis on meil kolm head sõitjad ja loodetavasti kolme-nelja aasta pärast suudavad nad seda [esisõitja] kohta ka täita. Kuid meil on tulemusi vaja ka praegu. Meil tuleb leida kuidagi viis. See pole lihtne, aga ma ei anna alla,» lausus britt.