Kuld libises küll käest, kuid karjääri 11. tiitlivõistluste medal on siiski tõsiasi

Käesoleval MMil juba lühiraja võitnud tšehhi tugevust näitab asjaolu, et tema auhinnakapis on puhta mägirattasõidu MMi teatemedal ning mägirattasõidu MK-sarjas on tema parimaks tulemuseks 13. koht.

Lisaks ei saanud Malsroos ka kaardivahetuses kohe esimesel katsel kaarti sõidu pealt vahetatud ning alles väga tugeva sõiduga raja teisel poolel võttis ta liidri vastu 11 sekundit tagasi. Finišis leidis pronksimees, et kuldmedal oli vägagi reaalne, mistõttu oli tal erakordselt kahju kahe õnnetu juhtumiga kaotatud paarikümnest sekundist. Eriti arvestades, et esikohast jäi sel korral puudu vaid 15 sekundit.

Kerge pettumus alla neelatud, leidis Malsroos siiski, et võib tulemusega rahule jääda. «Medal on siiski medal! Hea on tõdeda, et kõigest hoolimata olen jätkuvalt tippkonkurentsis,» sõnas MK-sarjas nõnda viiendal kohale tõusnud eestlane.