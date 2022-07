Tänak: tahaksin veel vähemalt ühe MM-tiitli eest heidelda

Autoralli MM-sarja tänavust hooaega on kindlalt valitsenud soomlane Kalle Rovanperä (Toyota), kelle edu lähima jälitaja, Hyundai piloodi Elfyn Evansi, ees on juba mäekõrgune. Tänak avaldas, mis on Rovanperä saladus ja millised on tema enda ambitsioonid.