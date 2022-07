PM OREGONIS ⟩ Bruusi treeneri osav lüke MM-finaali eel: staarid naeraks. Saatsin ta poodi Ameerika komme ostma

«Ei,» kõlas Viru vastus küsimusele, kas ta oleks uskunud, et õpilane kordab Eesti rekordit (1.96) ja lõpetab ülitugeva konkurentsis 7. kohaga.

«Algus oli väga raske. Soojendus ja olek olid seda nägu – nagu karta võis –, et teine võistlus järjest, natuke loid. Selle pealt vaatasin küll, et 1.84 jääb ja ongi kõik,» jätkas Viru. «Aga siis suutis ta end kuidagi käima tõmmata ja läks järjest paremaks. Mul jäi üle vaid käsi laiutada – lihtsalt läheb ja hüppab üle. Väga tubli, et sai hoo sisse.»