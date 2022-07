WRC promootor usub, et Rally1-autod muutuvad odavamaks ja uusi autosid lisandub juba sel aastal

Rally1-autode esimese generatsiooniga sõidetakse MM-sarjas vähemalt kuni 2024. aastani. Kolme aasta pärast toimub ilmselt uus tehniliste tingimuste muudatus. FIA ja WRC on lootusrikkad, et siis tuleb MM-sarja kolmele tehasetiimile lisa. «Oleme kindlad, et 2025. aastal liitub sarjaga veel autotootjaid. Meil on teada, et autotootjatel on huvi,» ütles Larkin.