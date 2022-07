BLOGI ⟩ Kontaveit sai Hamburgis kodupubliku lemmikult loobumisvõidu ja jõudis poolfinaali

Kontaveit alustas mängu väga enesekindlalt ja hoidis oma servi nulliga. Seejärel sai ta esimese murde. Kõige pingelisem geim oli seisul 3:0, kui maailma teine reket sihtis oma teist murret. Petkovic hakkas kõvasti vastu, kuid Kontaveidi surve oli nii kõva, et lõpuks maandus 34-aastane sakslanna löögilt halvasti ja hoidis seejärel kinni vasakust sisereiest.

Pärast seda oli näha, et Petkovic oli raskustes. Kontaveit võitis avaseti 6:0 ning oli ka teises esimesed kaks geimi, mille järel otsustas kodupubliku ees mänginud sakslanna, et pole mõtet enam vigase jalaga punnitada ning andis loobumisvõidu. Kokku kestis kohtumine kõigest 40 minutit.

Seetõttu pole ka ime, et Kontaveit oli Petkovicist mäekõrguselt üle ka tõrjel, kus tema esimese servi tõrjetest võidetud punktide protsent oli 73 ja teiselt servilt oli sama näitaja 62. Sakslannal olid need arvud vastavalt 23 ja 14. Tõsi, neli geimi mängis Petkovic ka vigasena ja see jättis statistikasse oma jälje.