BLOGI ⟩ Oregoni MMi 7. päev: USA sprindiäss jooksis läbi agade kolmanda tulemuse, purustades Michael Johnsoni 26-aastase tippmargi

Meeste 100 meetri võitja Fred Kerley ei pääsenud poole pikemal distantsil isegi finaali, mis tähendab, et sprindikuningat Eugene'is ei selgu. Sellele vaatamata võivad ameeriklased ka 200 distantsil hõivata kolm esimest kohta.

Favoriit on kõigest 18-aastane Erriyon Knighton, kes on 19,49ga hooaja edetabeli liider. Noah Lyles on jooksud 12 sajandikku aeglasemalt.