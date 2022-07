Djokovici ootab ees järjekordne võitlus: tuleb loota, et president Biden teeb talle erandi

Korraldaja teatas kolmapäeval, et kannab automaatselt oma nimekirja kõik tennise maailma edetabelis olevad mängijad, kes võivad turniiril mängida. Küll aga võivad Djokovicile probleemiks saada USAsse sisenemiseks kehtivad nõuded.

Tema osalemine 29. augustist kuni 11. septembrini New Yorgis toimuval suure slämmi turniiril on lahtine. Djokovici treener Goran Ivanisevic loodab siiski, et tema hoolealune saab US Openil väljakule. «Võib-olla muudab (president Joe – toim) Biden oma meelt,» ütles 2001. aastal Wimbledoni turniiri võitnud horvaat.

Hiljuti on USA kaotanud nõude, et kõikidel sisenejatel tuleb teha koroonatest. Viiruse vastu vaktsineerimine on aga jätkuvalt riiki sisenemise eelduseks, kuigi on tehtud üksikuid erandeid.