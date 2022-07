FOTOD ⟩ Jean Todti liigutavad sõnad tõid Schumacheri abikaasale pisara silma

«Me olime ületamatu meeskond. Michaelile meeldis töötada ja meeskonnale meeldis tema heaks töötada. Me igatseme teda. Michaelil on suurepärane perekond. Nagu mu naine Michelle, on ka tema naine Corinna üks tugevamaid naisi, keda ma tean,» ütles Todt oma kõnes. Seejärel valas Schumacheri naine liigutuspisaraid.