Endine mänedžer süüdistas Schumacheri perekonda valetamises

Michael Schumacheri üks kunagisi lähedasemaid sõpru Weber on varem korduvalt kritiseerinud võidusõitja abikaasat Corinnat ja pressiesindajat Sabine Kehmi, kes on endise mänedžeri siseringist välja söönud.

2013. aastalt toimunud suusaõnnetuse järel raske peavigastuse saanud Schumacherit on pärast seda hoolikalt valvatud ning tema tervisliku seisundi kohta on vähe teada. Temaga on kokku puutunud vaid väga väike ringkond, kuhu Weber ei kuulu.

Weber püüdis aastaid oma endise kliendiga ühendust saada, lubades isegi allkirjastada lepingu, millega kinnitab, et ei jaga saadud informatsiooni, kuid Corinna Schumacher ignoreeris tema kõnesid.

«See teeb mulle siiani suurt valu,» ütles 80-aastane Weber Gazzetta dello Sportile. «Proovisin sada korda tema abikaasa Corinnaga ühendust saada, aga ta ei vastanud mu kõnedele. Helistasin Jean Todtile ja küsisin, kas peaksin haiglasse minema. Ta ütles, et on liiga vara ja ma pean ootama.

Järgmisel päeval helistasin uuesti, aga keegi ei vastanud. Sellist suhtumist ma ei oodanud. Olen siiani vihane. Nad lõikasid mu täielikult ära. Kõigepealt ütlesid, et on vara, no nüüd on vist liiga hilja. Sellest on möödunud üheksa aastat. Võib-olla peaksime lõpuks rääkima sellest nii, nagu see on,» rääkis Weber.