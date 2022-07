WRC-sõitja õppis Rally Estonial õigesti hingama: lisasin selle ka legendi, et meeles püsiks

«Sain viimastel rallidel aru, et ma ei hinga. Nii et mõne minuti pärast, kui peas pole piisavalt hapnikku, võib kaduda fookuseerimis- ja keskendumisvõime. Ma töötan praegu selle kallal palju, et katse ajal palju hingata ja tundub, et see töötab,» ütles Fourmaux DirtFishile.

Adrien Fourmaux. Foto: Eero Vabamägi

Astudes sammu edasi, on Fourmaux hingamise lisanud terminina isegi oma kiiruslegendi, mida kaardilugeja Alexandre Corial talle meelde tuletab. «Me lisasime selle legendi. Mul oli seal prantsuse keelne sõna respire ehk hingama. Kui jõuame pika sirgeni ja meil on aega, paneme selle sõna märkmetesse. Kui ma seda katsel kuulen, siis ma ütlen oma ette: «Aa, õige» ja hakkan sügavamalt hingama,» selgitas Fourmaux.

27-aastane prantslane teeb sügavat sisse ja välja hingamist ka vahetult enne katse starti ja viib ennast kolm minutit enne rajale tuiskamist õigesse hingamisrütmi. Suur küsimus on, kas see kõik ka töötab ja annab vilja. Fourmaux usub, et annab, selle tõestuseks on ka Rally Estonial kirja saadud tulemus ja võistlusel finišisse jõudmine, mida polnud tal sel hooajal just palju ette näidata.